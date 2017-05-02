Трамп пообещал помочь восстановить мир в Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил о намерении работать над восстановлением мира в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Reuters.

"Мы будем работать совместно с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы восстановить мир на границе (Украины – ред.)", – заявил Трамп в ходе разговора.

Белый дом отмечает, что звонок Петру Порошенко был "очень хорошим".



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Напомним, телефонный разговор президентов Украины и США начался 4 февраля в 23.45. Порошенко и Трамп говорили около часа. В ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США.

Источник: korrespondent.net