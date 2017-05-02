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05. 02. 2017

Минюст США подал апелляцию на отмену указа Трампа о мигрантах

Министерство юстиции США начало формальную процедуру опротестования запрета на исполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает Интерфакс.

Министерство подало апелляцию апелляционный суд Сан-Франциско на решение федерального судьи Джеймса Робарта, который частично блокировал указ Трампа, запрещающий въезд в США граждан из семи мусульманских стран и прием беженцев.

Апелляция подана от имени Дональда Трампа в качестве президента США, Джона Келли в качестве главы министерства внутренней безопасности и Рекса Тиллерсона как государственного секретаря.

После блокирования указа Трампа госдепартамент и министерство внутренней безопасности возобновили прием всех иностранных граждан и беженцев. Трамп раскритиковал Робарта, назвав его "так называемым судьей", и предупредил всех об угрозе безопасности США из-за проникновения нежелательных личностей.

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Напомним, Трамп на 120 дней ограничил въезд в США беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств c преимущественно мусульманским населением.

Источник: korrespondent.net

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