Трамп подтвердил свое участие в саммите G7 в мае

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии в мае. Об этом сообщает Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

"Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, приток беженцев и мигрантов в Европу, а также приоритеты Италии и предстоящий там саммит "Большой семерки", – говорится в сообщении.

Трамп согласился принять участие в саммите, который пройдет в мае. Он также "сказал, что рассчитывает на встречу с премьер-министром это время.





Трамп пообещал помочь восстановить мир в Украине Стороны также договорились продолжать тесное сотрудничество по уничтожению террористической группировки "Исламское государство" и других террористических организаций.

Напомним, в субботу, 4 февраля, состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко.

Источник: korrespondent.net