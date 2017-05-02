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05. 02. 2017

Трамп подтвердил свое участие в саммите G7 в мае

 
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии в мае. Об этом сообщает Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.
 
"Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, приток беженцев и мигрантов в Европу, а также приоритеты Италии и предстоящий там саммит "Большой семерки", – говорится в сообщении.
 
Трамп согласился принять участие в саммите, который пройдет в мае. Он также "сказал, что рассчитывает на встречу с премьер-министром это время.
 
Стороны также договорились продолжать тесное сотрудничество по уничтожению террористической группировки "Исламское государство" и других террористических организаций.

Трамп пообещал помочь восстановить мир в Украине
 
Напомним, в субботу, 4 февраля, состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко.

Источник: korrespondent.net

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