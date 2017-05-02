На границе Латвии с РФ установлен забор длиной 23 километра

На границе Латвии и России установлено уже 23 километра забора для препятствования проникновения нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, передает Delfi.lv.

"Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км… Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку", – сказала она.

В текущем году на оборудование латвийско-российской границы выделено 6,3 миллиона евро. Это позволит оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора.





Турция отгородилась от Ирака и Сирии стеной Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км. Всего на строительство забора планируется истратить 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Литва собирается построить забор на границе с Калининградской областью РФ.

Источник: korrespondent.net