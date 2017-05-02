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05. 02. 2017

Трамп не уверен, сможет ли поладить с Путиным

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает российского президента Владимира Путина, однако это не означает, что он с ним обязательно поладит, сообщает Fox News.
 
"Считаю, что лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово", – сказал Трамп.
 
Он отметил, что "понятия не имеет", удастся ли ему поладить с Путиным.
 
"Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею", – сказал президент США.

Кремль: Путин и Трамп обсудили Украину
 
Напомним, ранее Трамп заявил, что в настоящее время он доверяет Путину, однако это может продлиться недолго.

Источник: korrespondent.net

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