Трамп не уверен, сможет ли поладить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает российского президента Владимира Путина, однако это не означает, что он с ним обязательно поладит, сообщает Fox News.

"Считаю, что лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово", – сказал Трамп.

Он отметил, что "понятия не имеет", удастся ли ему поладить с Путиным.

"Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею", – сказал президент США.



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Напомним, ранее Трамп заявил, что в настоящее время он доверяет Путину, однако это может продлиться недолго.

Источник: korrespondent.net