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05. 02. 2017

ЕС планирует продлить санкции против России – СМИ

 
В Европейском союзе изучают возможность продления санкций против граждан России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
 
Отмечается, что ограничения планируется пролонгировать на шесть месяцев.
 
Напомним, 15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие антироссийских санкций до марта 2017 года.

Хочу больше всех снять санкции с РФ - Порошенко
 
Впервые санкции против России ЕС ввел в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

Источник: korrespondent.net

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