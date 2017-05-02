ЕС планирует продлить санкции против России – СМИ

В Европейском союзе изучают возможность продления санкций против граждан России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничения планируется пролонгировать на шесть месяцев.





Хочу больше всех снять санкции с РФ - Порошенко Напомним, 15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие антироссийских санкций до марта 2017 года.

Впервые санкции против России ЕС ввел в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

Источник: korrespondent.net