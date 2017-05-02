Итоги 04.02: Звонок Трампа, взрыв авто в Луганске

Власти Румынии пообещали отменить скандальный указ о коррупции
Правительство Румынии объявило об отзыве скандального указа, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов).
Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что указ будет отменен на заседании кабинета министров. "Я не хочу разделять Румынию", – заявил он в телеобращении.
ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Авдеевке и Донецке.
"СММ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения довольно большого числа мирных жителей в Авдеевке и Донецке в результате обстрелов", – говорится в сообщении организации.
В Луганске взорвали автомобиль начальника управления "милиции" ЛНР
В Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе начальник управления Народной милиции Олег Анащенко. Взрывное устройство сработало со стороны водителя, в машине силовик был один. Вместе с Анащенко погиб и его личный водитель. В ЛНР взрыв назвали терактом.
Состоялся телефонный разговор Порошенко и Трампа
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США.
Трамп в ходе телефонного разговора с Порошенко заявил о намерении работать над восстановлением мира в Украине.
Греция привела свои войска в полную боевую готовность
Вооруженные силы Греции приведены в боевую готовность. По информации издания The Times, подобные меры в Афинах приняли после произошедших случаев вторжения турецких самолетов в воздушное пространство принадлежащих Греции островов, расположенных в центральной и южной части Эгейского моря.
Состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение
В США приостановили действие миграционного указа Трампа
Министерство национальной безопасности США временно приостановило исполнение положений миграционного указа президента Дональда Трампа. Решение принято после того, как федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на его выполнение.
Иран провел новые ракетные испытания
Иранская армия провела пробные запуски ракет различной дальности в рамках начавшихся военных учений. Маневры стали ответом на "санкции и угрозы" США, отмечается в сообщении новостного агентства Корпуса стражей исламской революции.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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