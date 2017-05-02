Итоги 04.02: Звонок Трампа, взрыв авто в Луганске

Власти Румынии пообещали отменить скандальный указ о коррупции

Правительство Румынии объявило об отзыве скандального указа, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов).

Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что указ будет отменен на заседании кабинета министров. "Я не хочу разделять Румынию", – заявил он в телеобращении.

ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах в Авдеевке и Донецке.

"СММ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения довольно большого числа мирных жителей в Авдеевке и Донецке в результате обстрелов", – говорится в сообщении организации.

В Луганске взорвали автомобиль начальника управления "милиции" ЛНР

В Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе начальник управления Народной милиции Олег Анащенко. Взрывное устройство сработало со стороны водителя, в машине силовик был один. Вместе с Анащенко погиб и его личный водитель. В ЛНР взрыв назвали терактом.





Состоялся телефонный разговор Порошенко и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США.

Трамп в ходе телефонного разговора с Порошенко заявил о намерении работать над восстановлением мира в Украине.

Греция привела свои войска в полную боевую готовность

Вооруженные силы Греции приведены в боевую готовность. По информации издания The Times, подобные меры в Афинах приняли после произошедших случаев вторжения турецких самолетов в воздушное пространство принадлежащих Греции островов, расположенных в центральной и южной части Эгейского моря.



Состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение

В Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. По результатам голосования жюри в финал вошли певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) и группа Сальто Назад.

В ходе первого полуфинала нацотбора на Евровидение-2017 от Украины выступали восемь конкурсантов: С.К.А.Й., Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.





В США приостановили действие миграционного указа Трампа

Министерство национальной безопасности США временно приостановило исполнение положений миграционного указа президента Дональда Трампа. Решение принято после того, как федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на его выполнение.

Иран провел новые ракетные испытания

Иранская армия провела пробные запуски ракет различной дальности в рамках начавшихся военных учений. Маневры стали ответом на "санкции и угрозы" США, отмечается в сообщении новостного агентства Корпуса стражей исламской революции.

Источник: korrespondent.net