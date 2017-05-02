В зоне АТО вдвое меньше обстрелов – штаб

За прошедшие сутки, 4 февраля, на Донбассе был зафиксирован 51 обстрел позиций украинских военных. В результате боевых действий один боец ранен, еще один – травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении боевики обстреливали Камянку и Авдеевку из танков и БМП, Новолуганское – из артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку и Зайцево – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

На мариупольском направлении подверглись обстрелам из минометов и гранатометов Чермалык, Широкино, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Талаковка. По чермалыку также стреляли из танков и ПТРК.

На луганском направлении Новозвановку обстреливали из РСЗО БМ-21 Град, Богуславское, Попасну и Новозвановку – из минометов, Желтое – из стрелкового оружия. Кроме того, по Попасной вел огонь снайпер.

Кроме того, около 17.30 сепаратисты, в нарушение достигнутых договоренностей по прекращению огня для восстановления электросетей в Авдеевке, грубо нарушили режим тишины, начав штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм пушек и минометов 120 мм калибра.

"Атака боевиков захлебнулась и они вынуждены были отступить", – говорится в сообщении.

В свою очередь сепаратисты ДНР заявили, что ВСУ якобы обстреливали их 14556 раз. Огонь велся по 33 населенным пунктам самопровозглашенной республики.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне украинские военные в зоне АТО зафиксировали 115 обстрелов. Три бойца погибли, еще семеро получили ранения.

Источник: korrespondent.net