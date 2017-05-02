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05. 02. 2017

На Житомирщине двух киберполицейских задержали на взятке

В Житомирской области сотрудники отдела внутренней безопасности получили жалобу о требовании взятки в тысячу долларов. После проверки информации, правоохранители задержали двух киберполицейских, сообщает пресс-служба Наполиции.

"Выяснилось, что сотрудники одного из отделов Полесского управления киберполиции потребовали от подозреваемого в совершении мошеннических действий, связанных с использованием Интернет-ресурсов, тысячу долларов. Эта сумма предназначалась за возврат изъятого у мужчины имущества и за непривлечение его к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Сообщается, что два майора киберполиции получили деньги, "но воспользоваться ими не успели". Оба офицера были задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Черкасской области сотрудники СБУ задержали полковника ГСЧС, который требовал взятку в размере 820 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net

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