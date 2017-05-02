В Конгресс США внесли закон в поддержку Украины

Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате США. Об этом сообщает Укринформ.
Новый проект закона, зарегистрированный под номером H. R. 830, носит название: "О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях".
Известно, что документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей 2 февраля конгрессменом-республиканцем Энгелом Эллиотом в соавторстве с 24 членами Палаты представителей, в том числе из Республиканской и Демократической партий.
Согласно процедуре, законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, юридических дел и бюджетных вопросов.
Текст нового проекта закона пока не обнародован на официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который был принят только нижней палатой американского Конгресса в прошлом году.
Он, в частности, предусматривал ужесточение санкций против РФ, закрепление существующих наказаний на законодательном уровне, а также вводил ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, пока она не прекратит оккупацию Украины.
Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.
STAND for Ukraine Act в прошлом году так и не был поставлен на голосование в Сенате до завершения сессии. По процедуре, теперь он должен быть принят по-новому в обеих палатах Конгресса.
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года Конгресс США одобрил выделение $350 млн для Украины. Эти деньги предназначены для предоставления помощи в сфере безопасности, в том числе летальных видов вооружений.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы призвали Дональда Трампа усилить поддержку Украины.
Источник: korrespondent.net
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