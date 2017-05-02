Суд освободил экс-беркутовца, подозреваемого в убийствах на Майдане

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему сотруднику харьковского спецподразделения Беркут Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом сообщает Hromadske.ua со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.

Виталию Гончаренко инкриминируют совершение преступлений против протестующих на Майдане и участие в организации нападения на журналистов 29 января 2015 года.

"Суд у нас имеет привычку оглашать резолютивную часть, а потом сидеть и думать, почему его освободили. А почему предыдущих освободили? Они считают, что он не должен быть под стражей, достаточно домашнего ареста. И все", – сказал Горбатюк.

По его словам Горбатюка, суд не счел достаточными основаниями для ареста риск побега, три инкриминируемых убийства и нападения на журналистов.

"Генпрокуратура будет обжаловать это решение. Других вариантов нет", – отметил прокурор.

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Как сообщал Корреспондент.net, ранее Святошинский районный суд продлил арест бывшим сотрудникам Беркута. Также в суде заявили, что экс-командир Беркута Дмитрий Садовник и еще девять бойцов спецподразделения МВД получили российское гражданство.

Источник: korrespondent.net