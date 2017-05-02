США и Япония успешно испытали ракету-перехватчик

Военно-морские силы США и Министерство обороны Японии провели на Гавайях морские испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA. Об этом сообщается на сайте американских ВМС.

По информации военных, SM-3 Block IIA – совместная разработка США и Японии. Она предназначена для поражения целей на средней и промежуточной дальности. Ракета-перехватчик является частью системы ПРО Иджис и может запускаться как с суши, так и с моря.

"Ракета, разработанная совместно правительствами Японии и США, жизненно важна для обеих стран. Она значительно усилит наши оборонные возможности в ответ на возрастающую угрозу запусков баллистических ракет по всему миру", – сказал вице-адмирал США Джим Сиринг.

Для испытания ракеты был задействован ракетный эсминец Джон Пол Джонс (DDG 53).

Как сообщал Корреспондент.net, ранее США объяснили появление своего эсминца Портер в Черном море. Этот корабль оснащен системой противоракетной обороны Иджис и крылатыми ракетами Томагавк.

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Источник: korrespondent.net