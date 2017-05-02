Из Авдеевки эвакуировали 266 человек – ГСЧС

Сегодня по состоянию на 7:00 утра из Авдеевки эвакуировали 266 человек, из которых 124 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Из Авдеевки эвакуировано 266 человек, их них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка. На протяжении суток – 22 человека, их них 10 детей. Сформированы списки из 33 человек на эвакуацию. Их них 16 детей", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к восстановительным работам привлечено 260 человек и 60 единиц техники.

Сообщается, что тепло в дома жителей Авдеевки подается централизовано за счет теплоэнергоцентрали Авдеевкого коксохимического завода.

"Температура теплоносителя в сети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха +18 - 20 градусов", – отметили в ГСЧС и добавили, что централизованное водоснабжение города продолжает осуществляться по графику из имеющегося резерва.

Централизованого энергоснабжения в городе по-прежнему нет, работают 24 генератора.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 1 февраля из Авдеевки началась добровольная эвакуация населения. В первый день из города выехали 175 человек, в том числе 88 детей.

ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей на Донбассе

Источник: korrespondent.net