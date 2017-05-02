Приход Русской церкви в Венеции может оказаться на улице

Приход Московского патриархата в Венеции может в ближайшее время лишиться храма и очутиться на улице. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Алексия Ястребова.
"К сожалению, своего храма у нас нет. В 2003 году по нашей просьбе католическая епархия предоставила нам временное место для богослужений – древнюю церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, в которой приход располагается до сих пор", – рассказал Ястребов.
По его словам, все обещания о передаче общине другой церкви оказались пустыми.
"К сожалению, многолетние обещания, которые мы слышали от католических властей города, оказались невыполненными, и ни одну церковь в распоряжение прихода так и не передали. Нынешнее же здание требуется в скором времени освободить, потому что оно потребовалось для духовных нужд одной женской конгрегации… Каждый мэр Венеции считал своим долгом пообещать нам помощь, но ничего не исполнил", – посетовал священник.
Агентство сообщает, что приход в Венеции ведет активную общественную деятельность: "одним из первых в Италии принял участие в акции "Георгиевская ленточка", организовал в годовщину юбилея Победы в центральном концерт-холле Венеции музыкальный вечер, а 8 мая 2016 года впервые в Италии провел шествие Бессмертного полка с участием прихожан".
Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 30 января в Одесской области неизвестные ограбили три храма Украинской православной церкви московского патриархата.
Источник: korrespondent.net
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