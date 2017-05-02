Непогода в Украине: В ДТП погибли девять человек

В Украине за минувшие сутки в результате плохих погодных условий погибли девять человек, еще 60 украинцев получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны. В частности, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%", – говорится в сообщении.

Кроме того, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в шести областях Украины ограничили движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта из-за резкого ухудшения погоды.

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Источник: korrespondent.net