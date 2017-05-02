Непогода в Украине: В ДТП погибли девять человек

В Украине за минувшие сутки в результате плохих погодных условий погибли девять человек, еще 60 украинцев получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны. В частности, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%", – говорится в сообщении.
Кроме того, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне в шести областях Украины ограничили движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта из-за резкого ухудшения погоды.
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Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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