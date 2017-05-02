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05. 02. 2017

Трамп внушает надежду – Лавров

Россия надеется на выстраивание равноправного диалога с США при президенте Дональде Трампе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

"Разумеется, мы внимательно следили за тем, что Трамп говорил о России в период избирательной кампании и после победы на выборах. Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях", – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что "при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности".

"Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом", – отметил Лавров.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Дональд Трамп заявил, что он уважает российского президента Владимира Путина, однако это не означает, что он с ним обязательно поладит.

Также Трамп пообещал помочь восстановить мир в Украине. Об этом он сказал в телефонном разговоре с украинским президентом Петром Порошенко.

Источник: korrespondent.net

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