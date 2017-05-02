РФ ограничила число ремонтников в Авдеевке – штаб

Российская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) на Донбассе ограничила число рабочих и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ в Авдеевке.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Предполагалось, что режим прекращения огня должен был начаться сегодня в 8.00 утра в районе, ограниченном населенными пунктами Авдеевка-Ясиноватая – Донецкий аэропорт – Пески и двумя районами Донецка. После этого должны были начаться ремонтные работы для восстановления важных объектов жизнедеятельности и инфраструктуры.
"ВСУ и украинская сторона СЦКК полностью поддержали эту инициативу и предоставили письменные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры. В то же время российская сторона СЦКК по состоянию на 06:00 5 февраля в одностороннем порядке ограничила число работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ до 10 человек, в то время, когда для их качественного выполнения необходимо минимум 30 человек", – говорится в сообщении.
В штабе АТО назвали такой подход к решению гуманитарных проблем неконструктивным и отметили, что это значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее российская сторона в СЦКК дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на 5 февраля. Предполагалось, что сегодня утром ремонтные бригады начнут восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке обстреляли электриков.
Источник: korrespondent.net
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