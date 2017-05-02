В Абу-Даби десятки человек застряли на американских горках

Двадцать четыре человека были спасены с американских горок Flying Aces в парке аттракционов Ferrari World в Абу-Даби. Об этом пишет The National со ссылкой на представителей парка развлечений.
По их информации, аттракцион из-за ветра неожиданно остановился на середине подъема – сработал защитный механизм.
В последние дни в ОАЭ наблюдается сильный ветер. В момент сбоя сила ветра достигала 75 километров в час.
Аттракцион Flying Aces открылся в прошлом году. Он знаменит тем, что является мировым рекордсменом по самой высокой "перевернутой петле" и самым быстрым спуску и подъему.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне в городе Чунцин на юго-западе Китая в парке развлечений погибла 14-летняя девочка. Ребенка выбросило из сиденья во время работы аттракциона, который представляет из себя вращающиеся качели.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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