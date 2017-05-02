Спасатели начали взрывать лед на реках Закарпатья

В Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, чрезвычайная ситуация сложилась в районе рек Тиса, Иршава, Боржава, Хустец, Байлова, Лютянка и Латорица. Там уже образовалось 10 ледяных заторов. Подтоплены населенные пункты пределах Тячевского, Раховскому, Иршавского и Мукачевского районов. Возможен быстрый подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра.
К ликвидации заторов привлечены пиротехнические расчеты из соседних областей.
Как сообщал Корреспондент.net, в Закарпатской области ожидается высокий уровень лавинной опасности. Также в регионе перекрыто движение через автодорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево в селе Пасека Свалявского района из-за перелива воды.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-