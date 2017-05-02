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05. 02. 2017

Спасатели начали взрывать лед на реках Закарпатья

В Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, чрезвычайная ситуация сложилась в районе рек Тиса, Иршава, Боржава, Хустец, Байлова, Лютянка и Латорица. Там уже образовалось 10 ледяных заторов. Подтоплены населенные пункты  пределах Тячевского, Раховскому, Иршавского и Мукачевского районов. Возможен быстрый подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра.

К ликвидации заторов привлечены пиротехнические расчеты из соседних областей.

Как сообщал Корреспондент.net, в Закарпатской области ожидается высокий уровень лавинной опасности. Также в регионе перекрыто движение через автодорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево в селе Пасека Свалявского района из-за перелива воды.

Источник: korrespondent.net

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