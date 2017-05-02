В Авдеевке повреждено 179 зданий – Жебривский

На этой неделе в результате боевых действий в Авдеевке пострадало 179 объектов жилого и нежилого фонда. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Имеем обновленные данные относительно разрушений, причиненных с 31 января. По состоянию на 8:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений различной степени частных домов и квартир города", – написал он на своей странице в Facebook.

По информации Жебривского, в результате обстрелов пострадало 133 частных дома и 25 квартир в многоэтажках.

"Повреждено также семь частных гаражей, три автомобиля, магазин, железнодорожные пути на станции Авдеевка", – перечислил чиновник.

Жебривский отметил, что газо- и теплоснабжение в городе есть, а вода подается по графику.

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Как сообщал Корреспондент.net, по состоянию на утро 5 февраля из Авдеевки эвакуировали 266 человек, среди которых 124 ребенка.

К восстановительным работам привлечено 260 человек и 60 единиц техники. Централизованного энергоснабжения в городе по-прежнему нет, работают 24 генератора.

Источник: korrespondent.net