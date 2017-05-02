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05. 02. 2017

В Пакистане при сходе лавины погибли 14 человек

В Пакистане в результате схода лавины в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 14 человек. Об этом пишет местное издание Khaleej Times.

Лавина полностью накрыла пять жилых домов. Спасатели достали из-под снега тела двух мужчин, шести женщин и шести детей.

Также отмечается, что 11 человек были спасены. Они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших пытаются доставить в больницу, однако дороги остаются заблокированными из-за сильного снегопада.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 января лавина накрыла отель в Италии. Удалось спасти 11 человек. Также спасатели обнаружили тела 29 погибших.

Источник: korrespondent.net

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