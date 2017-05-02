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05. 02. 2017

Суд отклонил запрос Трампа по миграционному указу

Федеральный апелляционный суд США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа о восстановлении действия иммиграционного указа, которым запрещается въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.

По информации американских СМИ, у команды Трампа есть срок до вечера понедельника, 6 февраля, чтобы представить свои возражения этому решению.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 января Дональд Трамп на 120 дней ограничил въезд в США беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств – Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.

Но 3 февраля федеральный суд в Сиэтле принял решение приостановить действие указа до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

Также Минюст США подал апелляцию на отмену указа Трампа о мигрантах.

Источник: korrespondent.net

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