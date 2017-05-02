В Турции задержали более 400 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Турции правоохранители провели спецоперацию по задержанию предполагаемых сторонников Исламского государства. Как сообщает агентство Анадолу со ссылкой на собственные источники, по всей стране были задержаны 423 человека.
В частности, только в столице Турции Анкаре задержаны 60 предполагаемых сторонников ИГИЛ, причем большинство из них – иностранцы.
В Стамбуле и провинции Коджаэли на северо-западе Турции полиция задержала 18 подозреваемых (14 из них – иностранцы, включая 10 детей), а в Измире – восемь человек, предположительно готовивших теракт.
В провинции Шанлыурфа на востоке страны задержаны сразу 100 человек, в юго-восточном Газиантепе – 47, в северо-западной Бурсе – 46.
Также спецоперация проводилась в Конье, Адане, Адыямане, Диярбакыре и Бингеле.
Как сообщал Корееспондент.net, в Турции судят семерых граждан России. Их обвиняют в подготовке терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов.
Источник: korrespondent.net
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