В Турции задержали более 400 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Турции правоохранители провели спецоперацию по задержанию предполагаемых сторонников Исламского государства. Как сообщает агентство Анадолу со ссылкой на собственные источники, по всей стране были задержаны 423 человека.

В частности, только в столице Турции Анкаре задержаны 60 предполагаемых сторонников ИГИЛ, причем большинство из них – иностранцы.

В Стамбуле и провинции Коджаэли на северо-западе Турции полиция задержала 18 подозреваемых (14 из них – иностранцы, включая 10 детей), а в Измире – восемь человек, предположительно готовивших теракт.

В провинции Шанлыурфа на востоке страны задержаны сразу 100 человек, в юго-восточном Газиантепе – 47, в северо-западной Бурсе – 46.

Также спецоперация проводилась в Конье, Адане, Адыямане, Диярбакыре и Бингеле.

Как сообщал Корееспондент.net, в Турции судят семерых граждан России. Их обвиняют в подготовке терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов.

Источник: korrespondent.net