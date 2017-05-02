В Украине произойдет резкое снижение температуры

В Украине начиная со вторника, 7 февраля, синоптики обещают резкое похолодание, передает Укргидрометцентр. На значительной территории страны температура воздуха составит -16...-19°С ночью и до -9…-12 °С днем.
В последующие дни станет еще холоднее: 8-го и 9-го февраля центральных, северных и восточных областях ночью столбик термометра может опуститься до -25°С, днем до -12°С.
Теплее будет только на западе и юге Украины: ночью до -15°С, а днем до -10°С.
При этом прогнозируется преимущественно ясная погода без осадков.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в трех областях Украины закрывали школы из-за сильного мороза. Такое решение приняли власти в Днепропетровской, Харьковской и Луганской области.
Ранее в шести областях Украины ограничили движение из-за погоды.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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