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05. 02. 2017

В Украине произойдет резкое снижение температуры

В Украине начиная со вторника, 7 февраля, синоптики обещают резкое похолодание, передает Укргидрометцентр. На значительной территории страны температура воздуха составит -16...-19°С ночью и до -9…-12 °С днем.

В последующие дни станет еще холоднее: 8-го и 9-го февраля центральных, северных и восточных областях ночью столбик термометра может опуститься до -25°С, днем до -12°С.

Теплее будет только на западе и юге Украины: ночью до -15°С, а днем до -10°С.

При этом прогнозируется преимущественно ясная погода без осадков.

 

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в трех областях Украины закрывали школы из-за сильного мороза. Такое решение приняли власти в Днепропетровской, Харьковской и Луганской области.

Ранее в шести областях Украины ограничили движение из-за погоды.

Источник: korrespondent.net

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