В Авдеевке отремонтировали линии электропередач

Работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке завершены, сообщил президенту Петру Порошенко вице-премьер Геннадий Зубко.

"Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям", - рассказал пресс-секретарь президента.

Как известно, несколько дней не могли быть проведены работы по восстановлению энергоснабжения в Авдеевку.

В субботу боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения к Авдеевке и Донецкой фильтровальной станции.