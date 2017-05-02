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05. 02. 2017

В Авдеевке отремонтировали линии электропередач

 
Работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке завершены, сообщил президенту Петру Порошенко вице-премьер Геннадий Зубко.
 
 
"Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям", - рассказал пресс-секретарь президента.
 
 
Как известно, несколько дней не могли быть проведены работы по восстановлению энергоснабжения в Авдеевку.
 
В субботу боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения к Авдеевке и Донецкой фильтровальной станции.
 
 

Источник: korrespondent.net

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