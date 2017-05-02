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05. 02. 2017

В Румынии отменили решение, приведшее к протестам

Правительство Румынии отменило в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, которое привело к массовым протестам по всей стране, сообщает Romania TV.

Правительство на внеочередном заседании приняло решение отозвать постановление, которое вносило изменения в Уголовный кодекс и закон о помиловании и амнистии.

Как заявил накануне в субботу премьер Румынии Сорин Гриндяну, он решил пойти на такой шаг чтобы не углублять раскол в обществе.

Напомним, правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, декриминализировавшее ряд преступлений и позволявшее многим коррупционерам избежать ответственности.

Постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем.

Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением к правительству Румынии за принятое постановление и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.

Постановление правительства вызвало массовые протесты по всей стране.

Источник: korrespondent.net

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