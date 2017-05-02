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05. 02. 2017

Гололедица в Украине: в пяти областях ситуация критична

 
В воскресенье, 5 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда на дорогах в двух областях временно ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта, сообщили в ГосЧС.
 
Ограничения, в частности касающиеся дорог Винницкой и Хмельницкой областей: в Винницкой области ограничено движение для автобусов на дорогах общего пользования местного значения с 6:00 3 февраля, на Хмельнитчине - движения тяжеловесного транспорта и автобусов по дорогам местного значения с 5:00 3 февраля.
 
Кроме того, на Закарпатье на дороге сообщением Свалява – Мукачево в с. Пасика из-за угрозы подтопления частных домов обустраивают заграждения из мешков с песком, дорога перекрыта для транспорта с 2 февраля. Объезд осуществляется по дороге М-06, которая проходит параллельно.
 
В Житомирской области движение автобусов по дорогам общего пользования местного значения с 13:30 4 февраля восстановлено.
 
 
 
В общем, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован критический уровень аварийности, которая превышает 50%.
 
Высокий уровень аварийности остается в Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.
 
Напомним, в Украине со вторника, 7 февраля, синоптики обещают резкое похолодание.

Источник: korrespondent.net

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