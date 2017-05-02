Нардеп ударил полицейского в Донецкой области

На блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

"Установлено, что 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС", - сообщили в полиции.

В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия.

"По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища", - заявили в полиции.

Кроме того, во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, угрожал физической расправой.

Фамилия народного депутата в сообщении полиции не называется.

Напомним, среди блокировщиков железной дороги на Донбассе находятся нардепы Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк.

2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

Представители местной власти, председатель СБУ осудили такие действия, назвав их популистскими и незаконными.

Источник: korrespondent.net