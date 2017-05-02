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05. 02. 2017

Нардеп ударил полицейского в Донецкой области

 
На блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
 
Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.
 
"Установлено, что 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС", - сообщили в полиции.
 
В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия.
 
"По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища", - заявили в полиции.
 
 
Кроме того, во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, угрожал физической расправой.
 
Фамилия народного депутата в сообщении полиции не называется.
 
Напомним, среди блокировщиков железной дороги на Донбассе находятся нардепы Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк.
 
2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.
 
Представители местной власти, председатель СБУ осудили такие действия, назвав их популистскими и незаконными.

Источник: korrespondent.net

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