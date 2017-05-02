В Авдеевке дали свет - Порошенко

В Авдеевке Донецкой области, которая осталась без электроснабжения в результате обстрела 29 января, появился свет, сообщил президент Петр Порошенко.

Также информацию подтверждают местные жители.

"Наконец Авдеевка со светом! Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - говорится в сообщении президента.

Порошенко отметил, что благодарен слаженной работе украинского правительства, ГосЧС, украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать "России спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта".

Напомним, ранее сообщалось, что работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке завершены.

В Авдеевке повреждено 179 зданий – Жебривский

Источник: korrespondent.net