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05. 02. 2017

В Авдеевке дали свет - Порошенко

 
В Авдеевке Донецкой области, которая осталась без электроснабжения в результате обстрела 29 января, появился свет, сообщил президент Петр Порошенко.
 
Также информацию подтверждают местные жители.
 
"Наконец Авдеевка со светом! Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - говорится в сообщении президента.
 
 
Порошенко отметил, что благодарен слаженной работе украинского правительства, ГосЧС, украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать "России спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта".
 
Напомним, ранее сообщалось, что работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке завершены.
 
В Авдеевке повреждено 179 зданий – Жебривский
 

Источник: korrespondent.net

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