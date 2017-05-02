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05. 02. 2017

Стала известна стоимость билетов на Евровидение

 
Билеты на песенный конкурс Евровидение, который пройдет в Киеве, будут стоить от 40 до 200 евро, сообщил заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павел Грицак.
 
"В среднем, цена будет от 40 евро до 200, 200 с хвостиком евро - это VIP-билеты", - сообщил он.
 
Грицак уточнил, что стоимость рассчитывалась в соответствии с тем, что это международный конкурс, и билеты будут покупать не только украинцы.
 
Чиновник также рассказал, что в результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов.
 
 
"Минимальный доход, который планировали - 44 млн. Но после тендера мы ведем активные переговоры с победителем - и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут более 60 млн гривен", - отметил он.
 
По словам Грицака, билеты будут продаваться на 9 событий.
 
Он добавил, что по поводу стоимости билетов ведется дискуссия с Европейским вещательным союзом относительно того, что билеты на Евровидение не могут стоить столько же, сколько в Европе, поскольку покупательная способность украинцев отличается от европейской.
 
Напомним, что в Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины.
 
По результатам голосования жюри в финал вошли певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) и группа Сальто Назад.
 

Источник: korrespondent.net

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