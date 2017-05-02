Сутки в АТО: один военный ранен

В воскресенье в зоне проведения АТО зафиксировано 40 обстрелов, один военный получил ранения.

"Обстрелы позиций ВСУ велись по всем направлениям, в том числе по Авдеевке, где ремонтники восстанавливали подачу электроэнергии. Здесь боевики из танков, 120- и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям сил АТО", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

На Донецком направлении танки вели огонь в районе Песков и Каменки, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево, Опытному и Луганскому, по Невельскому вел огонь снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов боевики били по Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из гранатометов и стрелкового оружия - по Красногоровке, Марьинке, Лебединскому, Новотроицкому.

Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь, из БМП велся огонь по Широкино.

Сепаратисты, в свою очередь, заявляют, что украиснкие военные нарушали режим тишины более 500 раз.

Напомним, что в Авдеевке Донецкой области, которая осталась без электроснабжения в результате обстрела 29 января, появился свет, сообщил президент Петр Порошенко.

Источник: korrespondent.net