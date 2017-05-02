Италия выступает за создание "оборонного шенгена"

Министр обороны Италии Роберта Пинотти выступает за создание "оборонного шенгена" внутри Европейского союза.

"Европейская оборона должна быть представлена единым блоком как внутри, так и вне НАТО. Европа "двух скоростей" должна быть не только в экономике. Необходим "оборонный шенген" за счет укрепления сотрудничества между Италией, Францией, Германией и Испанией", - отметила Пинотти в интервью газете Messaggero.

При этом, по ее мнению, оборона ЕС должна укрепляться независимо от НАТО и роли США в альянсе.

"Европейская оборона должна укрепляться не только для того, чтобы увеличить оборонительные возможности ЕС, но потому что, если внутри НАТО европейские государства будут действовать порознь, это будет элементом слабости. Для НАТО также важно, чтобы Европа была едина в оборонительной стратегии", - добавила Пинотти.

Она считает, что Италия, Франция, Германия и Испания должны еще больше сотрудничать для реализации идей совместной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали план по безопасности и обороне.

Три главные задачи в плане: реагирование на внешние конфликты и кризисы, работу с государствами-партнерами по формированию их оборонных возможностей и защиту Евросоюза и его граждан. О запуске совместной инициативы по усилению безопасности ЕС президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель договорились на полях саммита НАТО в июле прошлого года.

Источник: korrespondent.net