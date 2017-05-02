Ляшко: полицейского на Донбассе ударил Парасюк

Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что народный депутат, ударивший полицейского в Бахмуте Донецкой области - это Владимир Парасюк.

"Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, или лечиться", - написал Ляшко в Facebook.

Он добавил, что каждый, независимо от статуса и заслуг, должен соблюдать законы Украины.

Напомним, что ранее пресс-служба полиции Донецкой области сообщила, что на блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Фамилия народного депутата в сообщении полиции не называлась.

Источник: korrespondent.net