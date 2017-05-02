Лента RSS
Подписаться на ленту
05 февраля 2017, воскресенье, 22:49
-1°C
Завтра -8°C
-1°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
05. 02. 2017

Ляшко: полицейского на Донбассе ударил Парасюк

 
Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что народный депутат, ударивший полицейского в Бахмуте Донецкой области - это Владимир Парасюк.
 
"Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, или лечиться", - написал Ляшко в Facebook.
 
 
Он добавил, что каждый, независимо от статуса и заслуг, должен соблюдать законы Украины.
 
Напомним, что ранее пресс-служба полиции Донецкой области сообщила, что на блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.
 
Фамилия народного депутата в сообщении полиции не называлась.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Украина
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.