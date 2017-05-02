В США рассказали, когда ждать решение по санкциям против России

Вопрос санкций США против России может быть решен в ближайшие месяцы, заявил в интервью АВС News вице-президент США Майк Пенс.

"Это вопрос, ответ на который мы получим в ближайшие месяцы. Это зависит от того, увидим ли мы какие-либо изменения в позиции России, а также от возможности действовать в общих интересах", - ответил Пенс на вопрос, будут ли сохранены санкции против России, пока она нарушает договоренность о прекращении огня в Украине.

Вице-президент объяснил, что он имеет в виду совместную борьбу США и России с "Исламским государством".

"С Россией есть общий интерес в противостоянии радикальному исламскому терроризму, особенно "Исламскому государству". И если у нас есть возможность работать вместе, я думаю, что президент ищет возможность начать отношения заново", - сказал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что намерен вести переговоры со всеми странами, которые вовлечены в решение конфликта на Донбассе. Смена интонаций. Реакция США на бои в Авдеевке

Источник: korrespondent.net