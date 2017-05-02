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05. 02. 2017

Из-за схода лавин в Афганистане погибло более ста человек

 
За последние три дня из-за схода лавин в Афганистане погибли около 100 человек, сообщает AFP.
 
Причиной схода лавин стали сильные снегопады. Под снегом оказались два населенных пункта в провинции Нуристан. Спасатели достали из-под завалов 50 жителей одного из сел.
 
Сейчас спасатели пытаются добраться до второго села.
 
Ранее также сообщалось о 54 жертвах в провинциях Бадахшан и Парван.
 
Кроме того, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар из-за снега были заблокированы сотни автомобилей.
 
Напомним, в январе в результате взрыва в Афганистане погибли семь человек, включая троих детей. Еще два человека получили ранения.
 

Источник: korrespondent.net

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