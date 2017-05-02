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05. 02. 2017

Ужгород может подтопить - Москаль

 
Часть Ужгорода может быть затоплена из-за ледохода на реке Уж, сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
 
Ледоход на реке Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии, из-за чего образовалась пробка из ледяных глыб общей длиной 5 километров.
 
"Пробка начинается возле сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с.Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочных мер по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - отметил Москаль.
 
Отмечается, что в Словакию срочно выехал начальник Бассейнового управления водных ресурсов г.Тиса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте.
 
"При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокировки ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии. Ситуация находится под постоянным контролем областной госадминистрации", - говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что Закарпатская область страдает от наводнения.
 
Спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов.
 
 

Источник: korrespondent.net

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