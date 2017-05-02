Ужгород может подтопить - Москаль

Часть Ужгорода может быть затоплена из-за ледохода на реке Уж, сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Ледоход на реке Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии, из-за чего образовалась пробка из ледяных глыб общей длиной 5 километров.

"Пробка начинается возле сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с.Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочных мер по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - отметил Москаль.

Отмечается, что в Словакию срочно выехал начальник Бассейнового управления водных ресурсов г.Тиса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте.

"При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокировки ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии. Ситуация находится под постоянным контролем областной госадминистрации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Закарпатская область страдает от наводнения.

Спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов.

Источник: korrespondent.net