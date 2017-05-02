80% российских авиаударов в Сирии были направлены не против ИГИЛ - СМИ

Подавляющее большинство российских авиаударов в Сирии была направлена не на цели "Исламского государства".

Таковы данные Мюнхенской конференции по безопасности за 2016 год, сообщает Bild.

"Подавляющее большинство – 80% - ударов пришлась на "прочие цели", повстанцев и мирных жителей,и это подтверждают различные правозащитные организации", - отмечает издание.

Для сравнения приведены данные по авиаударам Турции и коалиции под предводительством США – так 94% ударов коалиции пришлись на цели ИГИЛ, в Турции таких 73%.

Кроме того, издание отрицает российские данные о 30 тысячах ударов с сентября 2015 года, называя их пропагандой. Отмечается, что за это время Россия нанесла 3761 удар, около 3 тысяч из которых не были направлены против "Исламского государства".

Напомним, что вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" объявил о начале "третьей фазы" операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство".

Источник: korrespondent.net