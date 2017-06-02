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06. 02. 2017

В Авдеевке без света остаются несколько улиц и микрорайон

 
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что вечером 5 февраля без электроснабжения в Авдеевке оставались семь улиц и один микрорайон.
 
Пресс-служба ГСЧС информировала, что по состоянию на 20.00 к электроснабжению подключен почти весь город Авдеевка. Остаются не подключенными только микрорайон "Юбилейный", улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая.
 
Отмечается, что восстановительные работы продолжаются на Авдеевском коксохимическом заводе.
 
Ранее сообщалось, что завершены работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке.
 
В Авдеевке дали свет − Порошенко

Источник: korrespondent.net

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