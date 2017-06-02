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06. 02. 2017

В Румынии требуют отставки правительства

 
Число протестующих против правительства в Румынии на крупнейшей за 25 лет серии митингов достигло 600 человек, передает Digi24.
 
Митинги проходят несмотря на то, что 5 февраля правительство отказалось вводить поправки в Уголовный кодекс страны, которые могли привести к освобождению из тюрем коррупционеров.
 
В СМИ назвали продолжающиеся уже несколько дней подряд протесты самыми масштабными за последние 25 лет.
 
Самый крупный митинг проходит в Бухаресте перед зданием кабмина, где собрались около 300 тысяч человек.
 
Отмечается, что протетсы носят мирный характер. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.
 
Манифестанты скандируют "Отставка!", "Румыния, просыпайся!" и "Вместе сохраним Румынию". К протестам подключились и представители румынской диаспоры в некоторых городах Европы.
 

This is how a 300.000-people protest against #corruption looks like! #Bucharest #romanianprotests #Romania pic.twitter.com/r3nrOZlYYz

— Mihai-Gabriel Costea (@MihaiGCostea) 5 февраля 2017 г.
 

#cluj #protest #romania #rezist #resist #corruption #democracy #freedom pic.twitter.com/BkrFot5q9w

— Dora Ursateanu (@DoraUrsateanu) 5 февраля 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что 29 января румыны начали акции протеста против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.
 
На четвертый день протестов на улицы страны вышли около 300 тысяч граждан.

Источник: korrespondent.net

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