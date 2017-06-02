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06. 02. 2017

Пентагон умолчал о тысячах авиаударов с 2001 года − СМИ

 
Пентагон не сообщил о тысячах авиаударов со смертельными исходами совершенных в Ираке, Сирии и Афганистане с 2001 года, информирует Military Times.
 
Как соообщает издание, военные назвали это принятой практикой.
 
Только в 2016 году США нанесли 456 авиаударов в Афганистане не зафиксированных в открытой базе данных, которую ведут ВВС США и на которую опираются Конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи.
 
Эти авиаудары были совершены вертолетами и беспилотниками.
 
Отмечается, что база данных была неполной с октября 2001 года, когда началась "война с терроризмом".
 
По данным анонимного представителя военных, США не пытаются скрыть авиаудары.
 
"Так они отслеживались в прошлом. Это всегда так было. Мы не отслеживаем, например, количество ударов, совершенных (вертолетами) Apache", − рассказал источник. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, новый глава Пентагона Джеймс Мэттис потребовал увеличить военный бюджет для борьбы с ИГ.
 
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Источник: korrespondent.net

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