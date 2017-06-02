Пентагон умолчал о тысячах авиаударов с 2001 года − СМИ

Пентагон не сообщил о тысячах авиаударов со смертельными исходами совершенных в Ираке, Сирии и Афганистане с 2001 года, информирует Military Times.

Как соообщает издание, военные назвали это принятой практикой.

Только в 2016 году США нанесли 456 авиаударов в Афганистане не зафиксированных в открытой базе данных, которую ведут ВВС США и на которую опираются Конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи.

Эти авиаудары были совершены вертолетами и беспилотниками.

Отмечается, что база данных была неполной с октября 2001 года, когда началась "война с терроризмом".

По данным анонимного представителя военных, США не пытаются скрыть авиаудары.

"Так они отслеживались в прошлом. Это всегда так было. Мы не отслеживаем, например, количество ударов, совершенных (вертолетами) Apache", − рассказал источник.

Как сообщал Корреспондент.net , новый глава Пентагона Джеймс Мэттис потребовал увеличить военный бюджет для борьбы с ИГ.

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Источник: korrespondent.net