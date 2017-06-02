Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 03:20
-8°C
Завтра -14°C
-8°C
Завтра -14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
06. 02. 2017

Исполнительница гимна РФ забыла слова в финале чемпионата мира по бенди

 
Перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом между Россией и Швецией случился конфуз во время исполнения российского гимна, передает РИА Новости.
 
Исполнительница перепутала слова и продолжила петь после некоторой паузы. 
 
Певица пела а капелла и, возможно, переволновалась. У девушки дрожал голос и на пару секунд она даже замолчала.
 
Пауза вызвала негативную реакцию у части публики, с трибун свистели.
 
 
Девушка извинилась за свою ошибку и продолжила петь. Несмотря на неудачу, хоккеисты и большинство болельщиков поддержали исполнительницу и подпевали ей.
 
В соцсетях писали, что гимн пела не россиянка а шведка, для которой русский язык не родной, поэтому она не справилась с волнением и допустила ошибку.
 
Матч, который проходил в шведском Сандвикене, завершился со счетом 3:4 в пользу шведов.
 
Ранее сообщалось, что американская певица Мэрайя Кэри во время новогоднего концерта в Нью-Йорке не смогла попасть в фонограмму во время исполнения песни.
 
Бритни Спирс случайно оголилась во время концерта

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.