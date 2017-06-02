Исполнительница гимна РФ забыла слова в финале чемпионата мира по бенди

Перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом между Россией и Швецией случился конфуз во время исполнения российского гимна, передает РИА Новости.

Исполнительница перепутала слова и продолжила петь после некоторой паузы.

Певица пела а капелла и, возможно, переволновалась. У девушки дрожал голос и на пару секунд она даже замолчала.

Пауза вызвала негативную реакцию у части публики, с трибун свистели.

Девушка извинилась за свою ошибку и продолжила петь. Несмотря на неудачу, хоккеисты и большинство болельщиков поддержали исполнительницу и подпевали ей.

В соцсетях писали, что гимн пела не россиянка а шведка, для которой русский язык не родной, поэтому она не справилась с волнением и допустила ошибку.

Матч, который проходил в шведском Сандвикене, завершился со счетом 3:4 в пользу шведов.

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Источник: korrespondent.net