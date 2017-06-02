Трамп недоволен приостановлением указа о мигрантах

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twitter решение судьи, который отказался восстановить действие указа о миграционной политике.
Он подчеркнул, что из-за этого страна подвергается опасности.
"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", − отметил Трамп.
Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2017 г.
После приостановления реализации иммиграционного указа Трамп сообщил, что проинструктировал министерство внутренней безопасности о необходимости "очень тщательно" проверять людей, въезжающих в страну.
I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2017 г.
Источник: korrespondent.net
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