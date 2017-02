Трамп недоволен приостановлением указа о мигрантах

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twitter решение судьи, который отказался восстановить действие указа о миграционной политике.

Он подчеркнул, что из-за этого страна подвергается опасности.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", − отметил Трамп.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!