Трамп недоволен приостановлением указа о мигрантах

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twitter решение судьи, который отказался восстановить действие указа о миграционной политике.

Он подчеркнул, что из-за этого страна подвергается опасности.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", − отметил Трамп.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2017 г.

После приостановления реализации иммиграционного указа Трамп сообщил, что проинструктировал министерство внутренней безопасности о необходимости "очень тщательно" проверять людей, въезжающих в страну.

"Я проинструктировал министерство внутренней безопасности тщательно проверять людей, приезжающих в нашу страну. Суды сильно усложняют работу", − написал Трамп в Twitter.

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд отклонил запрос администрации Трампа о восстановлении действия иммиграционного указа.

Напомним, 3 февраля федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа про запрет въезда мигрантам из семи стран до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

Источник: korrespondent.net