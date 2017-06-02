В ДНР заявили, что Киев готовит наступление

Так называемый заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что военно-политическое командование Украины отказалось выполнять минские договоренности и вместо отвода вооружений якобы стянуло к линии соприкосновения дополнительные силы и технику, передает Донецкое агентство новостей.

"Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а, наоборот, занялось проведением наращивания группировки войск. Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки", − отметил Басурин.

Он также заявил, что на территорию Авдеевского коксохимического завода якобы прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса "Точка-У", еще шесть выгрузились на железнодорожной станции в селе Новобахмутовка Ясиноватского района, а затем уехали для выполнения задач.

Также Басурин утверждает, что украинские военные выпустили более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка из вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

Ранее сепаратисты сообщили, что с 29 января их потери составляют 18 погибших и 26 раненных военнослужащих.

В ВСУ информировали, что 5 февраля в зоне АТО зафиксировано 40 обстрелов, в том числе и по Авдеевке, где ремонтники восстанавливали подачу электроэнергии.

Источник: korrespondent.net