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06. 02. 2017

В ДНР заявили, что Киев готовит наступление

 
Так называемый заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что военно-политическое командование Украины отказалось выполнять минские договоренности и вместо отвода вооружений якобы стянуло к линии соприкосновения дополнительные силы и технику, передает Донецкое агентство новостей.
 
"Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а, наоборот, занялось проведением наращивания группировки войск. Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки", − отметил Басурин.
 
Он также заявил, что на территорию Авдеевского коксохимического завода якобы прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса "Точка-У", еще шесть выгрузились на железнодорожной станции в селе Новобахмутовка Ясиноватского района, а затем уехали для выполнения задач.
 
Также Басурин утверждает, что украинские военные выпустили более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка из вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
 
Ранее сепаратисты сообщили, что с 29 января их потери составляют 18 погибших и 26 раненных военнослужащих.
 
В ВСУ информировали, что 5 февраля в зоне АТО зафиксировано 40 обстрелов, в том числе и по Авдеевке, где ремонтники восстанавливали подачу электроэнергии.

Источник: korrespondent.net

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