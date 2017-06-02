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06. 02. 2017

Трамп: Иран террористическая страна номер один

 
Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один" в интервью Fox News 5 февраля.
 
"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", − подчеркнул Трамп.
 
Президент США пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций.
 
"Мы уже начали это делать", − сказал он.
 
При этом Трамп акцентировал, что не будет предупреждать заранее о своих действиях.
 
"Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что он заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", − отметил глава американской администрации.
 
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. 
 
Трампа беспокоит влияние Ирана на территории Ирака
 
Напомним, США расширили санкции против Ирана в ответ на испытания Тегераном баллистических ракет.

Источник: korrespondent.net

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