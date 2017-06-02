Трамп: Иран террористическая страна номер один

Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один" в интервью Fox News 5 февраля.

"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", − подчеркнул Трамп.

Президент США пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций.

"Мы уже начали это делать", − сказал он.

При этом Трамп акцентировал, что не будет предупреждать заранее о своих действиях.

"Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что он заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", − отметил глава американской администрации.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма.

Трампа беспокоит влияние Ирана на территории Ирака

Напомним, США расширили санкции против Ирана в ответ на испытания Тегераном баллистических ракет.

Источник: korrespondent.net