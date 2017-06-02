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06. 02. 2017

В школах Авдеевки 6 февраля возобновится обучение − Жебривский

 
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Facebook, что школы в Авдеевке готовятся с понедельника, 6 февраля, возобновить свою работу.
 
"Все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу", − написал Жебривский.
 
Он также отметил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун высоко оценила работу больницы в Авдеевке и заявила, что на примере организации работы медиков в Авдеевке в министерстве разработают алгоритм действий для других городов Украины. 
 
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Авдеевке завершили работы по восстановлению электроснабжения.
 
В Авдеевке повреждено 179 зданий – Жебривский

Источник: korrespondent.net

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