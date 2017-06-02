Трамп и Столтенберг обсудили конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре 5 февраля обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине, сообщили в Белом доме.

"Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы", − говорится в сообщении.

По итогам телефонного разговора американского лидера с генеральным секретарем альянса в администрации президента США сообщили, что Трамп согласился принять участие в предстоящей встрече глав стран-членов НАТО в мае.

"Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе в конце мая", − отмечается в сообщении.

Отметим, что саммит НАТО должен пройти в 2017 году в новой штаб-квартире альянса.

Как сообщал Корреспондент.net , 4 февраля состоялась телефонная беседа Трампа с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой лидеры стран обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США.

Во время разговора Трамп заявил о намерении работать над восстановлением мира в Украине.

Источник: korrespondent.net