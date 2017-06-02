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06. 02. 2017

Трамп и Столтенберг обсудили конфликт на Украине

 
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре 5 февраля обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине, сообщили в Белом доме.
 
"Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы", − говорится в сообщении.
 
По итогам телефонного разговора американского лидера с генеральным секретарем альянса в администрации президента США сообщили, что Трамп согласился принять участие в предстоящей встрече глав стран-членов НАТО в мае.
 
"Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров стран-членов НАТО в Европе в конце мая", − отмечается в сообщении.
 
Отметим, что саммит НАТО должен пройти в 2017 году в новой штаб-квартире альянса.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 4 февраля состоялась телефонная беседа Трампа с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой лидеры стран обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту Порошенко в США.

Во время разговора Трамп заявил о намерении работать над восстановлением мира в Украине.

Источник: korrespondent.net

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