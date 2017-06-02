Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 04:47
-8°C
Завтра -13°C
-8°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
06. 02. 2017

В Мехико легализовали марихуану и разрешили эвтаназию

 
Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и частичную легализацию марихуаны, передает РИА Новости.
 
"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", − заявил Мансера.
 
По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Конституция столицы кроме разрешения эвтаназии (в тексте это названо "правом на достойную смерть") и использования марихуаны в медицинских целях, также содержит запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств.

Кроме того, в конституции впервые прописывается принцип преимущества пешеходов перед водителями транспортных средств, защита животных, борьба с незаконной уличной торговлей, обеспечение бесплатным интернетом публичных пространств.

Создание первого основного закона города, стало возможным после начала политической реформы в столице. В январе 2016 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон, меняющей статус города с федерального округа на штат. Таким образом, в Мексике появился новый, 32-й по счету штат, город Мехико.
Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около 60 миллионов долларов в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, информирует Albuquerque Journal.
 
Эти средства предполагается использовать для строительства школ и спонсирования программ в области здравоохранения.
 
Как сообщал Корреспондент.net, легализация марихуаны в Калифорнии, Массачусетсе, Неваде и штате Мэн, должна привести к четырехкратному росту оборота этого наркотика в США. 
 
Германия легализовала марихуану в медицинских целях

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Мир
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.