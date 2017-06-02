В Мехико легализовали марихуану и разрешили эвтаназию

Конституция столицы кроме разрешения эвтаназии (в тексте это названо "правом на достойную смерть") и использования марихуаны в медицинских целях, также содержит запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств.
Кроме того, в конституции впервые прописывается принцип преимущества пешеходов перед водителями транспортных средств, защита животных, борьба с незаконной уличной торговлей, обеспечение бесплатным интернетом публичных пространств.
Создание первого основного закона города, стало возможным после начала политической реформы в столице. В январе 2016 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон, меняющей статус города с федерального округа на штат. Таким образом, в Мексике появился новый, 32-й по счету штат, город Мехико.
Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около 60 миллионов долларов в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, информирует Albuquerque Journal.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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