В Мехико легализовали марихуану и разрешили эвтаназию

Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и частичную легализацию марихуаны, передает РИА Новости.

"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", − заявил Мансера.

По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Конституция столицы кроме разрешения эвтаназии (в тексте это названо "правом на достойную смерть") и использования марихуаны в медицинских целях, также содержит запрет на приватизацию водных ресурсов города и равенство брака для сексуальных меньшинств.

Кроме того, в конституции впервые прописывается принцип преимущества пешеходов перед водителями транспортных средств, защита животных, борьба с незаконной уличной торговлей, обеспечение бесплатным интернетом публичных пространств.

Создание первого основного закона города, стало возможным после начала политической реформы в столице. В январе 2016 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон, меняющей статус города с федерального округа на штат. Таким образом, в Мексике появился новый, 32-й по счету штат, город Мехико.Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около 60 миллионов долларов в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, информирует Albuquerque Journal.