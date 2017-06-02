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06. 02. 2017

В списках избирателей были нелегалы − Трамп

 
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что намерен назначить комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом, чтобы провести расследование фальсификаций на выборах.
 
Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать начала расследования фальсификаций, которые, по его словам, имели место в ходе голосования 8 ноября 2016 года.
 
Президент США утверждает, что среди голосовавших были нелегальные мигранты и лица, выдававшие себя за других людей.
 
"Я намерен назначить комиссию, которую возглавит вице-президент Майк Пенс, и мы будем очень и очень внимательно следить за этим", − отметил Трамп.
 
По его словам, в списках избирателей "были нелегалы, были люди, которые умерли". "Это на самом деле плохая ситуация", − сказал он.
 
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Ранее Трамп заявил, что миллионы избирателей незаконно проголосовали за Хиллари Клинтон.

Источник: korrespondent.net

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