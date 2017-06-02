В списках избирателей были нелегалы − Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что намерен назначить комиссию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом, чтобы провести расследование фальсификаций на выборах.

Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать начала расследования фальсификаций, которые, по его словам, имели место в ходе голосования 8 ноября 2016 года.

Президент США утверждает, что среди голосовавших были нелегальные мигранты и лица, выдававшие себя за других людей.

"Я намерен назначить комиссию, которую возглавит вице-президент Майк Пенс, и мы будем очень и очень внимательно следить за этим", − отметил Трамп.

По его словам, в списках избирателей "были нелегалы, были люди, которые умерли". "Это на самом деле плохая ситуация", − сказал он.

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Ранее Трамп заявил, что миллионы избирателей незаконно проголосовали за Хиллари Клинтон.

Источник: korrespondent.net