Ле Пен: Я приведу Францию в порядок

Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен начала свою предвыборную кампанию девизом "Франция прежде всего", передает AFP.

"Я приведу Францию в порядок за пять лет", − пообещала в первой предвыборной речи Ле Пен, выступив в воскресенье, 5 февраля, в Лионе.

Она призвала сторонников подражать тем американцам, кто проголосовал за Трампа, "поставив национальные интересы на первое место".

"Невозможное становится возможным, точно так, как становится возможным для президентов, подобных Дональду Трампу, не только быть избранными наперекор системе, но и выполнять свои обещания", − заявила Ле Пен.

Кандидат в президенты Франции определила главные темы своей кампании, высказавшись против массовой иммиграции, глобализации, исламского фундаментализма, а также за освобождение Франции от тирании Брюсселя.

Она хотела бы видеть Францию такой страной, "которая никому ничего не должна".

Ле Пен также пообещала "нулевую толерантность" преступности, для чего состав служащих полиции следует увеличить на 15 тысяч человек. Иностранцы, совершающие преступления во Франции, будут высылаться из страны.

Ранее сообщалось, что Ле Пен в своей предвыборной программе обозначила приоритетность вывода страны из НАТО и усиление собственных вооруженных сил.

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Источник: korrespondent.net