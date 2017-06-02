Установлен новый рекорд по длительности авиаперелета

Самолет авиакомпании Qatar Airways cовершил самый длительный в истории перелет, приземлившись в Новой Зеландии спустя более 16 часов после вылета, сообщает The Guardian.

"Мы официально приземлились в Окленде", − написал авиаперевозчик в Twitter.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f — Qatar Airways (@qatarairways) 5 февраля 2017 г.

Рейс QR920 из столицы Катара Дохи до города Окленд в Новой Зеландии должен был продлиться 16 часов 20 минут.

Как отмечает издание, самолет сел на несколько минут раньше запланированного времени, преодолев расстояние в 14533 километра.

По информации The Guardian уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур − Нью-Йорк без остановок.

До этого самым длительным считался перелёт из Дубаи в Окленд.

Ранее сообщалось, что французский мореплаватель Тома Ковиль установил новый мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие за 49 дней.

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Источник: korrespondent.net