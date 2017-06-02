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06. 02. 2017

Установлен новый рекорд по длительности авиаперелета

 
Самолет авиакомпании Qatar Airways cовершил самый длительный в истории перелет, приземлившись в Новой Зеландии спустя более 16 часов после вылета, сообщает The Guardian.
 
"Мы официально приземлились в Окленде", − написал авиаперевозчик в Twitter.
 

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f

— Qatar Airways (@qatarairways) 5 февраля 2017 г.
 
Рейс QR920 из столицы Катара Дохи до города Окленд в Новой Зеландии должен был продлиться 16 часов 20 минут.
 
Как отмечает издание, самолет сел на несколько минут раньше запланированного времени, преодолев расстояние в 14533 километра.
 
По информации The Guardian уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур − Нью-Йорк без остановок.
 
До этого самым длительным считался перелёт из Дубаи в Окленд.
 
Ранее сообщалось, что французский мореплаватель Тома Ковиль установил новый мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие за 49 дней.
 
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Источник: korrespondent.net

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